Гурманские будни

Мясо с размахом

В Жуковке появился Meat Coin — ресторан на 220 мест в отдельно стоящем новом двухэтажном особняке. Масштаб для этого района вполне соответствующий: сюда можно одновременно прийти с детьми, покурить кальян, подняться на террасу, устроить ужин в VIP-зале и выбрать кусок мяса у камеры сухого вызревания.

На первом этаже скоро заработает chef’s table Алексея Кагая (ex-Sakhalin). Он будет готовить рыбу с японским уклоном и авторский сет — неожиданный поворот для ресторана, который делает ставку на мясо.

Интерьер собран на контрастах: дорогая кожа и красный мрамор соседствуют с открытыми трубами и грубым металлом. Получился современный индустриальный люкс — немного брутальности, немного показной роскоши и много пространства.

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За мясную часть отвечает шеф Ариф Найджи. Он турок, занимается мясом с шести лет, начинал в мясной лавке родителей, а позже работал с известным турецким шефом Нусретом Гекче в Gnaydn. Связь с ним особенно заметна во время подачи мяса: Найджи режет его острым ножом прямо при госте, почти не глядя на само мясо, зато внимательно глядя на гостя, а соль бросает сверху тем самым небрежным жестом, который давно стал частью ресторанного театра Нусрета.

В камере сухого вызревания мясо здесь выдерживают, добиваясь более плотного и сложного вкуса.

В разделе Dry Aged — семь отрубов, среди них «Нью-Йорк», портерхаус, ти-бон, томагавк и флорентийский стейк. Мясо поставляет собственное производство, работающее с мраморной говядиной и бараниной с ферм России и ближнего зарубежья.

Из мясной классики самого шефа — тартар из мраморной говядины со сладким луком (2300 руб.), костный мозг на гренках с каперсами (1900 руб.) и мясные суши: говяжья вырезка с пармезаном, картофелем пай и соусом из авокадо обжигается прямо при госте (2900 руб.).

Жуковка не была бы Жуковкой без черной икры. Ее тут кладут в бургер из мраморной говядины (4300 руб.), в мясные суши и котлету кацу с вагю (17 000 руб.)

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На огне готовят ребра асадо из баранины (1400 руб./100 г), каре и филе ягненка (1300 и 1500 руб./100 г). Для большой компании — целый бок ягненка весом от 1100 г (1200 руб./100 г) или метровые кебабы (6600 руб./720 г). Филе миньон Meat_Coin фаршируют чеддером, рукколой и говяжьим беконом из копченого рибая и подают с горячим сырным соусом (13 000 руб.).

Из печи выходят восточная пицца лахмаджун, пуф-лаваш и фокачча с пармезаном, на гриле — креветки, лосось и треска. В десертах продолжается турецкая линия: эталонная баклава с мороженым (1650 руб.).

Винную карту собрал шеф-сомелье Даниил Андрющенко. Основной акцент — красные вина, прежде всего Бургундия и Бордо; есть Италия, Испания и отдельная подборка шампанского.

Для Жуковки Meat Coin тот случай, когда большой ресторан не выглядит избыточным. Район буквально привык к ресторанам с претензией на статус, но многие из них успели примелькаться и устареть. Meat Coin на их фоне выглядит свежо: шумно, современно и с размахом.

Деревня Жуковка, дом 52а Ежедневно с 12:00 до 0:00

Куда отправиться в сезон грибов

Сентябрь, пожалуй, лучшее время для ресторана Mushrooms, специализирующегося на грибах. В сезонном меню здесь появились боровики, грузди, маслята, подосиновики, опята, рыжики и черные лисички.

Концепт-шеф Mushrooms Анатолий Казаков — один из заметных представителей новой гастрономической волны. Его подход строится на высокой кухне без лишнего усложнения: на первом плане остаются вкус и качество продукта, а выразительные подачи дополняют блюдо, но не спорят с ним. В Mushrooms грибы становятся основой кухни с итальянским акцентом.

Сезон начинается с легких закусок: лисички соединяют со страчателлой в брускетте (930 руб.), черные лисички — с тартаром из говядины и фокаччей (1190 руб.), а белые грибы появляются в вителло тоннато (1150 руб.). Самая неожиданная комбинация — крудо из дорадо с белыми груздями (1050 руб.): нежная рыба и соленый хрустящий гриб. Есть и карпаччо из белых грибов с пармезаном (1490 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тартар с лисичками Крудо из дорадо с груздями Карпаччо из белых грибов Салат с груздями и картофелем Тыквенный суп Похлебка с маслятами Карамелле с опятами Вителло тоннато с белыми грибами Пицца с трюфелем и белыми грибами Следующая фотография 1 / 9 Тартар с лисичками Крудо из дорадо с груздями Карпаччо из белых грибов Салат с груздями и картофелем Тыквенный суп Похлебка с маслятами Карамелле с опятами Вителло тоннато с белыми грибами Пицца с трюфелем и белыми грибами

В салатах грибная тема звучит по-разному: лисички идут с киноа и томатами (940 руб.), а грузди — с картофелем и копченой сметаной (980 руб.). Последнее сочетание напоминает о дачной кухне, но собрано с итальянской точностью.

Более основательные блюда начинаются с густой похлебки из маслят и подосиновиков (930 руб.). В пасте — карамелле с опятами и белыми (1300 руб.) и тальолини с лисичками (1300 руб.); в горячем — утка с инжиром и лисичками (1440 руб.) и пирог с боровиками и копченой сметаной (1530 руб.). Отдельная глава — жюльен из опят, боровиков и лисичек (1610 руб.) и пицца из дровяной печи с черным трюфелем и белыми грибами (1490 руб.).

Даже десерты продолжают тему: мороженое из белых грибов с черными лисичками (550 руб.) и чизкейк с белыми грибами (890 руб.).

Большая Якиманка улица, дом 22 Ежедневно с 10:00 до 0:00

Ольга Карпова