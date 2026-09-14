Выдача потребкредитов в Челябинской области выросла на 0,6%

В августе 2026 года жителям Челябинской области выдали 53,2 тыс. потребительских кредитов. Это на 0,6% больше, чем в июле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили в конце лета 2,1 млн таких займов. За месяц показатель увеличился на 0,7%. Наибольший рост выдачи зафиксирован в Забайкальском крае (+6%), Республике Саха (+4,8%), Краснодарском крае (+3,4%), а также в Ростовской (+3,2%) и Иркутской (+2,9%) областях.

Виталина Ярховска