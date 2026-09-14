Индекс Мосбиржи вырос почти на 2%
Индекс Мосбиржи на торгах утром в понедельник, 14 сентября, по данным на 11:30 мск, вырос на 1,9%, до 2345 пунктов. С момента закрытия в пятницу индекс прибавил 46 пунктов.
В лидерах роста по акциям: «ЕвроТранс» (обыкновенные, +21,2%), «Камчатскэнерго» (+6,8%), Якутская топливно-энергетическая компания (+5,5%), АО «Цифровые привычки» (4,7%), «Тамбовская энергосбытовая компания» (4,3%).
В пятницу, 11 сентября, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Рынок отреагировал снижением, но индекс Мосбиржи смог удержаться выше 2300.
Сохранение ставки не означает удешевления денег и само по себе не создает для акций нового позитивного фактора: высокая ставка повышает стоимость кредитов, давит на прибыль компаний и делает депозиты и облигации более привлекательными. Поэтому рост после первоначальной реакции следует трактовать не как отмену этого давления, а как движение, которое может происходить вопреки сохраняющимся ограничивающим условиям.
Краткосрочную динамику российского рынка усиливает структура торгов: частные инвесторы обеспечивают более 80% оборота акций, что связано с эмоциональными решениями и повышенной волатильностью, особенно в низколиквидных бумагах. Это означает, что утренний подъем индекса не обязательно отражает равномерное улучшение настроений по всему рынку.