В Оренбуржье выплатили более 107 млн рублей 342 жителям, пострадавшим от ливней

Более 107 млн руб. выплатили на капитальный ремонт 342 жителям Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавшим от ливневых дождей в июне. Еще более 64 млн руб. направили на свидетельства на приобретение новых домов 38 гражданам, чьи дома признаны утраченными. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона отмечает, что завершен прием документов на оказание единовременной материальной помощи. Положительные решения приняты по 3,042 тыс. обращениям. 959 человек получили финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Все принятые заявки отработаны. Для тех, кто еще не успел, действует срок до 23 декабря.

Право на получение выплат имеют собственники, у которых нет иного жилья или его доля не превышает 18 кв. м. Срок подачи заявлений на компенсацию — 1 октября.

Руфия Кутляева