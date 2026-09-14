В Оренбуржье выплатили более 107 млн рублей 342 жителям, пострадавшим от ливней
Более 107 млн руб. выплатили на капитальный ремонт 342 жителям Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавшим от ливневых дождей в июне. Еще более 64 млн руб. направили на свидетельства на приобретение новых домов 38 гражданам, чьи дома признаны утраченными. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Глава региона отмечает, что завершен прием документов на оказание единовременной материальной помощи. Положительные решения приняты по 3,042 тыс. обращениям. 959 человек получили финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Все принятые заявки отработаны. Для тех, кто еще не успел, действует срок до 23 декабря.
Право на получение выплат имеют собственники, у которых нет иного жилья или его доля не превышает 18 кв. м. Срок подачи заявлений на компенсацию — 1 октября.