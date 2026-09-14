Более 10 тыс. участников собрал экономический форум в Оренбуржье

Экономический форум «Развиваем Оренбуржье вместе» за три дня (9 – 11 сентября) работы посетили более 10 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве. На масштабную встречу прибыли представители 19 регионов России, а также эксперты из Индии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Деловая программа включала 4 пленарные сессии, а также 58 мероприятий с участием 275 спикеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Экономика 2030: стратегия роста и технологический прорыв» с участием губернатора Евгения Солнцева. Ключевым спикером сессии о цифровой трансформации промышленности выступил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Также на форуме прошла специализированная выставка «Газ. Нефть. Оренбуржье» и форум труда «Живи и работай в Оренбуржье». На площадке «ИТ Фест Орен» выступили 30 спикеров из разных регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Миасса. Главным практическим результатом стало подписание соглашения о сотрудничестве с АО «Эволента» — компанией-разработчиком, специализирующейся на автоматизации госуправления и отраслей экономики.

Вице-губернатор региона Антон Ефимов заявил, что участие делегаций из Индии, Китая и стран Центральной Азии свидетельствует о высоком доверии к региону. По словам господина Ефимова, сегодня Оренбуржье позиционирует себя как территория технологического суверенитета, которая открыта для инвестиционных проектов.

Яна Вежлева