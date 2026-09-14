Челябинская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт школ и детсадов

Министерство просвещения РФ определило перечень образовательных объектов Челябинской области, подлежащих софинансированию из федерального бюджета для проведения капремонтов и оснащения зданий. Регион получил почти 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба южноуральского министерства образования.

По итогам отбора в перечень вошли 42 объекта области: пять школ с однолетним циклом (2028 год) и семь школ с двухлетним (2028–2029 годы); три детских сада (2028); 23 здания среднего профессионального образования с однолетним циклом (2028) и четыре с двухлетним (2027–2028). В этом году в рамках нацпроекта «Семья» реконструированы пять детских садов и досрочно начат ремонт объекта в селе Кундравы Чебаркульского округа. Также в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» были обновлены школы в Кизильском, Чебаркульском округах и в Миассе. Продолжается ремонт объектов в Нязепетровске, Троицке, Миассе и Юрюзани, также досрочно началась реконструкция Травниковской школы Чебаркульского округа. В этом году были модернизированы девять зданий среднего профессионального образования.

Виталина Ярховска