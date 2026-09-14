В Осе снова ищут инвестора для объекта культурного наследия

В Пермском крае в Осе повторно выставлен на торги объект культурного наследия «Склады купцов Чердынцевых», расположенный по адресу: ул. Кобелева, 1. Информация размещена на сайте «ГИС-торги». Начальная цена — 1 руб., шаг конкурса составляет 684,8 тыс. руб. Заявку на участие в торгах можно подать до 4 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Инвестор ищется для одноэтажного здания, площадь которого составляет 493,9 кв. м. Оно располагается на берегу Камы. В XIX веке здесь хранилась продукция винокуренного завода купцов Чердынцевых, в советское время — размещалась пожарная часть.

«Здесь может появиться общественное пространство, гастрономический или культурный проект», — написала в своих соцсетях главный архитектор Прикамья Елена Ермолина. По условиям конкурса инвестор обязан выполнить работы по сохранению объекта в соответствии с требованиями законодательства и приспособить его для современного использования.

Стоит отметить, что в 2021 году объект уже сдавался в аренду по цене 1 руб. за 1 кв. м. на 49 лет. Договор был заключен с местной авторемонтной компанией до 2070 года. Фирме разрешалось использовать здание для размещения складского, торгового или административного учреждения. Арендатор должен был провести комплекс работ по сохранению памятника.