Саратовское агропредприятие получило урожайность озимой пшеницы в два раза выше средней в регионе

Подведены итоги уборочной кампании озимой пшеницы в Саратовской области в 2026 году. Как сообщает ООО «Плодородие-Саратов», входящее в агрохолдинг «Плодородие», достигнутая урожайность в хозяйстве составила 74,1 ц/га.

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Для сравнения средняя урожайность в регионе — 32,9 ц/га, а в целом по России — 40,2 ц/га. Увеличение показателей специалисты связывают с применением удобрений.

«Результаты подтверждают верность выбранной системы питания. Для озимой пшеницы нами использовались азофоска (NPK 16:16:16) в объеме 100 кг/га и аммиачная селитра в объеме 230 кг/га. Это позволило кратно повысить как количественные, так и качественные показатели урожая», — отметил исполнительный директор ООО «Плодородие-Саратов» Александр Макаренко.

Агрохолдинг «Плодородие» создан группой «Акрон» в 2008 году. В его состав, помимо саратовской организации, входят три действующих сельхозпредприятия — ООО «Кубрис» в Краснодарском крае, АО «Звягинки» в Орловской области, ООО «Плодородие-Лукоянов» в Нижегородской области. Общий земельный банк — 69 тыс. га, из них 28 тыс. га в Саратовской области с производственными базами в Петровском и Балтайском районах. Хозяйство занимается выращиванием пшеницы разных сортов, возделыванием подсолнечника, льна, сои и чечевицы.