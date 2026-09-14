Цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1 тыс. за тыс. куб. м
Цена газа на лондонской биржи ICE 14 сентября превысила отметку в $1 тыс. за тыс. куб. м впервые с декабря 2022 года. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $1 004 за тыс. куб. м.
Спотовые котировки газа на основных торговых хабах в Европе накануне превышали $1 тыс. за тыс. куб. м еще на прошлой неделе. В частности, цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF достигали $1 005. Котировки газа в Европе растут из-за низких запасов газа в хранилищах и конфликта на Ближнем Востоке.
Рост котировок означает, что Европе приходится заранее конкурировать за дополнительные объемы СПГ. К концу лета 2026 года запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились до 58% — на 70% ниже уровня годом ранее; рекордное потребление во время аномальной жары сократило запас прочности перед новым сезоном пополнения. При ограниченном объеме поставок конкуренция с азиатскими покупателями повышает цену, необходимую для привлечения грузов в Европу.
Дополнительную премию формирует риск перебоев: трейдеры учитывают, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может затронуть газовые поставки. На этом фоне ухудшение ситуации с поставками в Германии в ближайшие месяцы способно усилить рост цен и привести к дефициту газа по всему Евросоюзу.