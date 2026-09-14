Цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1 тыс. за тыс. куб. м

Цена газа на лондонской биржи ICE 14 сентября превысила отметку в $1 тыс. за тыс. куб. м впервые с декабря 2022 года. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $1 004 за тыс. куб. м.

Спотовые котировки газа на основных торговых хабах в Европе накануне превышали $1 тыс. за тыс. куб. м еще на прошлой неделе. В частности, цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF достигали $1 005. Котировки газа в Европе растут из-за низких запасов газа в хранилищах и конфликта на Ближнем Востоке.