На севере Прикамья установлен температурный рекорд

В Чердыни установлен суточный рекорд тепла. 13 сентября воздух там прогрелся до +23,8°С. Это на 0,1°С выше показателя 1938 года. Об этом сообщает группа «Опасные природные явления Пермского края» в «ВК». Кроме того, на севере Прикамья фиксировались грозы.

Столь же тепло в этот день было в Красновишерском районе. Впрочем, итоговых данных с местной метеостанции Вая пермские метеорологи пока не огласили. Отклонение от климатической нормы составило 9 - 10°. Специалисты подчеркнули: подобное распределение температуры для осени — явление редкое, обычно оно наблюдается летом.