В Ишимбае проводят проверку из-за нападения подростков на местную жительницу

Управление СКР по Башкирии проводит процессуальную проверку по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ) при нападении подростков на жительницу Ишимбая. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщал портал Ufa1, инцидент произошел в местном парке имени Гагарина. Потерпевшая рассказала, что сидела с другом на скамейке, когда к ним подошла группа подростков и избила ее.

Нападавшие скрылись до приезда полиции, но в МВД по Башкирии сообщили, что все участники происшествия установлены.

Майя Иванова