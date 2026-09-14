МВД: молодых россиян вербуют фотографировать объекты для диверсий

МВД России предупредило о мошенниках, которые под различными предлогами вынуждают молодых россиян снимать различные объекты для последующих диверсий. Такая съемка грозит ответственностью за пособничество в преступлении, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram.

«Казалось бы, обычный кадр: мост, вокзал, вышка связи… Но именно такие фото нужны зарубежным кураторам для подготовки диверсий», — отметила госпожа Волк. По ее словам, мошенники налаживают контакт, предлагая оплачиваемую легальную подработку. К примеру, поснимать для туристического проекта. При этом они также просят прислать селфи и координаты объектов с фотографий.

«Дальше схема становится опаснее: общение перерастает в шантаж и угрозы, принуждая соглашаться на рискованные задания», — отмечает госпожа Волк. В итоге фотограф предстает перед судом за пособничество диверсии, а вербовщики ищут новую жертву, отметила представитель МВД. Она призвала не делать фото и видео по просьбе незнакомцев, а также сообщать в полицию о поступлении таких предложений.