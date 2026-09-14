Мишустин призвал защитить за рубежом права российских авторов
Мишустин поручил Новаку разработать меры по защите за рубежом прав авторов из РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку разработать меры по защите прав российских авторов за рубежом. Он отметил, что это позволит повысить устойчивость и инвестиционную привлекательность креативных индустрий.
«Есть сложности с сохранением наших товарных знаков в ряде стран за рубежом. При этом коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий. Нужны механизмы, которые смогут эффективно противодействовать незаконному использованию авторских и смежных прав», — приводит слова господина Мишустина пресс-служба правительства.
По словам господина Мишустина, в сферах креативной экономики работают свыше 4,5 млн человек. Премьер добавил, что не менее важно обучение специалистов, поэтому предстоит изменить образовательные программы в высшей и средней школе и создать систему переподготовки и повышения квалификации для действующих специалистов.
Проблема для российских правообладателей за рубежом может возникать еще до спора о незаконном использовании произведения или бренда. В Евросоюзе в рамках 14-го пакета санкций запрещены любые действия с интеллектуальной собственностью российских компаний и граждан: им не регистрируют товарные знаки и патенты, а суды ЕС отказывают в защите таких прав. Поэтому одной борьбы с нарушителями недостаточно — сначала нужно обеспечить возможность зарегистрировать право и обратиться за его защитой.
Гарантии зависят и от международных обязательств конкретной страны. Государства, не присоединившиеся к отдельным конвенциям, могут отказать иностранным компаниям в охране интеллектуальной собственности, так что единый механизм для всех рынков невозможен; меры придется выстраивать с учетом правового режима каждой юрисдикции.