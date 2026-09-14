Мишустин призвал защитить за рубежом права российских авторов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку разработать меры по защите прав российских авторов за рубежом. Он отметил, что это позволит повысить устойчивость и инвестиционную привлекательность креативных индустрий.

«Есть сложности с сохранением наших товарных знаков в ряде стран за рубежом. При этом коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий. Нужны механизмы, которые смогут эффективно противодействовать незаконному использованию авторских и смежных прав», — приводит слова господина Мишустина пресс-служба правительства.

По словам господина Мишустина, в сферах креативной экономики работают свыше 4,5 млн человек. Премьер добавил, что не менее важно обучение специалистов, поэтому предстоит изменить образовательные программы в высшей и средней школе и создать систему переподготовки и повышения квалификации для действующих специалистов.