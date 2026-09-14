Правительство выделит более 300 млн рублей на привлечение медиков в села
Правительство России дополнительно выделит свыше 300 млн руб. на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлечь сотрудников в больницы в небольших и труднодоступных населенных пунктах. Медицинские работники, которые участвуют в программах, получают единовременные выплаты от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. По поручению президента России Владимира Путина программы продлены до 2030 года.
По словам господина Мишустина, сами регионы направят на программы еще около 140 млн руб. «Это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов и удаленных поселков порядка 500 медиков — как врачей, так и фельдшеров, медсестер, акушерок», — добавил Михаил Мишустин.
Механизм программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — это компенсация за переезд, связанная с обязательством отработать на новом месте не менее пяти лет. Для удаленных территорий выплаты увеличиваются, поэтому мера адресует не только общий дефицит кадров, но и более трудное привлечение специалистов в отдаленные населенные пункты.
Однако разовая выплата не гарантирует, что медик останется после окончания обязательного срока. В декабре 2021 года эксперты отмечали случаи, когда специалисты уезжали после пяти лет или увольнялись раньше из-за отсутствия необходимой социальной инфраструктуры; следовательно, результат дополнительного финансирования зависит не только от числа заключенных контрактов, но и от условий жизни и работы на местах.