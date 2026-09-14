Правительство выделит более 300 млн рублей на привлечение медиков в села

Правительство России дополнительно выделит свыше 300 млн руб. на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлечь сотрудников в больницы в небольших и труднодоступных населенных пунктах. Медицинские работники, которые участвуют в программах, получают единовременные выплаты от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. По поручению президента России Владимира Путина программы продлены до 2030 года.

По словам господина Мишустина, сами регионы направят на программы еще около 140 млн руб. «Это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов и удаленных поселков порядка 500 медиков — как врачей, так и фельдшеров, медсестер, акушерок», — добавил Михаил Мишустин.