В Татарстане 76% опрошенных работающих жителей республики готовы сменить место работы, если новый работодатель предложит льготную ипотеку или другую помощь с жильем. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три четверти татарстанцев готовы сменить работодателя ради льготной ипотеки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Три четверти татарстанцев готовы сменить работодателя ради льготной ипотеки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом 76% из них согласны на снижение зарплаты ради жилищной поддержки: больше трети готовы получать на 5% меньше, 24% готовы получать до 10% меньше, еще 16% — до 20% меньше.

Самым востребованным вариантом помощи от работодателя стала корпоративная ипотека по сниженной ставке — ее выбрали 38% опрошенных. Еще 36% хотели бы получать полную или частичную компенсацию процентов по ипотеке, 22% — беспроцентную ссуду на первоначальный взнос.

Согласно исследованию, 40% опрошенных татарстанцев владеют собственной квартирой или домом, а 38% выплачивают ипотеку. Еще по 10% опрошенных ответили, что арендуют жилье или живут у родственников.

Главным препятствием для покупки собственного жилья респонденты назвали недостаточный доход. Также среди причин — высокие ипотечные ставки, стоимость недвижимости и нестабильный доход.

Анна Кайдалова