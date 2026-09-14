В Прикамье ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность подпольной оружейной мастерской в Пермском крае. Наряду с Прикамье операции силовиков прошли в 43 регионах России.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, изъяты 297 единиц огнестрельного оружия. В их числе 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов.