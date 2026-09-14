ФСБ устроила облаву на «черных оружейников» в Самарской и Оренбургской областях

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировала масштабную сеть нелегального оборота оружия и боеприпасов. В рамках операции пресечена деятельность 111 человек, действовавших в 43 субъектах РФ, включая Самарскую и Оренбургскую области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что указанные лица занимались незаконным оборотом средств поражения, а также восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских. Оружие они продавали.

Обыски и следственные действия проведены в Самарской и Оренбургской областях наряду с Москвой, СанктПетербургом, Севастополем и другими территориями страны. В результате операции из незаконного оборота было изъято 297 единиц огнестрельного оружия, включая 11 гранатометов, 4 пистолетапулемета, 6 пулеметов, 74 автомата, а также 77 пистолетов и револьверов.

Помимо этого силовики изъяли 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов разных калибров. Ликвидированы 37 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружие и производили боеприпасы.

Все изъятые предметы переданы в региональные экспертнокриминалистические центры МВД для проведения исследований. На основании их результатов планируется возбуждение уголовных дел по статьям 222, 222.1 и 223 УК РФ.

Георгий Портнов