Главное на рынке недвижимости к утру 14 сентября

АО «Таска» выкупила у структур девелопера Vesper 49% ООО «Специализированный застройщик “Монохром”», которому принадлежат права на участок площадью 5,3 га на ул. Шаболовка в Москве, пишут «Ведомости». Сделку закрыли 4 сентября. На этой площадке планируется возвести 208,6 тыс. кв. м недвижимости. Из них 102,2 тыс. кв. м составят жилые помещения, а остальное — общественно-деловой центр и объекты инфраструктуры. Проект был согласован еще 2023 году. Офисный комплекс площадью около 95,2 тыс. кв. м на Шаболовке СЗ «Монохром» выкупил на торгах за год до этого. Сумма сделки тогда составила 13,5 млрд руб. О связи АО «Таска» и Сбербанка сообщили «Ведомостям» два источника. Кроме того, в 2025 году гендиректором АО числился Евгений Малыгин, руководивший тогда же «Сбербанк инвестициями».

Правительство Москвы отменило проект девелопера St. Michael, предполагающий строительство комплекса апартаментов на Рублевском шоссе, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Компания планировала возвести несколько корпусов апартаментов бизнес-класса общей площадью 80 тыс. кв. м. Проект также предусматривал 25-метровый бассейн и частный парк. Участок St. Michael приобрел еще в 2021 году, однако к реализации проекта не приступил. С осени 2024 года в столице ввели запрет на строительство новых апарт-комплексов. Власти также сочли нецелесообразным перевод проекта в статус жилья, поскольку строительство еще не началось.

«Дом.РФ» выставил на торги три земельных участка в Астраханской области общей площадью 149,4 га по начальной стоимости 580,64 млн руб. Участки расположены в поселке Садовый в 2,7 км от Астрахани. Землю реализуют в собственность. Участки предназначены для малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства. На них можно возвести более 764 тыс. кв. м жилой недвижимости. Как отмечается, объем будущей застройки сопоставим с формированием нового крупного жилого района. Остановка общественного транспорта «Школьная улица» находится в 2,8 км от участка, а ближайшие ТЦ и ж/д вокзал — в 12,3 км. Заявки принимаются до 5 октября, сами торги запланированы на 9 октября.

Более половины строящихся сейчас в Москве бизнес-центров имеют риски переноса анонсированных сроков ввода. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование IBC Real Estate и October Group. Общий объем офисов, заявленных девелоперами к вводу в Москве в 2028 году, составляет 1,4 млн кв. м в 50 проектах. Это главным образом класс А — 42 бизнес-центра, или 89% от совокупной заявленной офисной площади. В стадии строительства находится 31 проект (882 тыс. кв. м). Еще 19 проектов (533 тыс. кв. м) — пока на стадии проектирования и подготовки. «При этом говорить о соблюдении анонсированных сроков можно лишь по части проектов», — отмечается в исследовании. В указанные сроки, скорее всего, введут в эксплуатацию около 15 бизнес-центров на 239 тыс. кв. м.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала готовящийся законопроект о рассрочке в новостройках. По ее словам, квартира сразу оформляется в собственности дольщика, как только дом вводится в эксплуатацию. При этом у девелопера появляется право залога: если дольщик не выполняет свои финансовые обязательства по рассрочке, то застройщик получает право обратить на квартиру взыскание. Госпожа Набиуллина отметила, что особо прописывать эту процедуру нет необходимости, поскольку процесс взыскания будет таким же, как и при оформлении ипотечного кредита в банке. В августе о законопроекте сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Инициатива позволит покупателям новостроек платить девелоперу в рассрочку после ввода дома в эксплуатацию — в том числе более года спустя после сдачи.