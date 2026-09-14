В Греции при крушении лодки с мигрантами один человек погиб и 25 пропали без вести
Один человек погиб и 25 числятся пропавшими без вести после крушения лодки с мигрантами у берегов греческого острова Гавдос, недалеко от Крита. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.
Всего на борту находились 77 человек, 51 спасли экипажи находившихся по близости судов. Выживших планируют направить на Крит, где с ними проведут предписанные процедуры. В районе крушения лодки продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы четыре корабля, катера и самолеты Европейской службы пограничной и береговой охраны, а также вертолет Береговой охраны Греции.
Гавдос и Крит оказываются районом прибытия лодок с мигрантами из-за своего положения: это два ближайших к Африке греческих острова. По сообщениям от декабря 2025 года, в последний год число мигрантов, прибывающих на эти острова, выросло.
Для понимания маршрута важна и более ранняя предыстория. В 2015–2016 годах в Грецию прибыли более миллиона мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, после чего многие направились дальше в другие европейские страны, главным образом в Германию; позднее общий приток в страну ослаб.