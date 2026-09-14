В Греции при крушении лодки с мигрантами один человек погиб и 25 пропали без вести

Один человек погиб и 25 числятся пропавшими без вести после крушения лодки с мигрантами у берегов греческого острова Гавдос, недалеко от Крита. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.

Всего на борту находились 77 человек, 51 спасли экипажи находившихся по близости судов. Выживших планируют направить на Крит, где с ними проведут предписанные процедуры. В районе крушения лодки продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы четыре корабля, катера и самолеты Европейской службы пограничной и береговой охраны, а также вертолет Береговой охраны Греции.