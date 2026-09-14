В аэропорту Перми рейсы задерживаются более чем на двое суток

Согласно онлайн-табло Большого Савино, два рейса из Перми в Сочи задерживают на двое суток. Так, рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь из краевой столицы в 05:05 12 сентября, расчетное время сейчас — 16:25 14 сентября. Еще один борт авиакомпании перенес вылет с 05:05 13 сентября на 10:35 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Также задерживается рейс «России», назначенный на 05:05 14 сентября. Планируется, что он вылетит в курортный город днем 15 сентября. Еще один рейс до Сочи отменен.

Кроме этого, авиакомпания «Россия» перенесла рейс по маршруту Пермь — Санкт-Петербург. Вместо 14:20 он вылетит в 21:25 14 сентября.