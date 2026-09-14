Бюджет Башкирии будет субсидировать районам адаптацию жилья для участников СВО

Города и районы Башкирии смогут рассчитывать на субсидии для приспособления общего имущества в многоквартирных домах и придомовых территорий, а также входных групп частных домов под нужды участников СВО. Проект соответствующих правил субсидирования подготовило региональное министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Под переоборудованием понимается адаптация имущества для маломобильных групп населения. Эти мероприятия минтруд Башкирии будет софинансировать на основе заявок муниципалитетов. Помощь из регионального бюджета не должна превышать 95% от заявленных расходов. В проекте правил отмечается, что деньги будут предоставляться в том случае, если дома, дворы и входные группы нельзя приспособить по программе «Башкирские дворики».

Максимальный размер субсидии составит 400 тыс. руб.

Идэль Гумеров