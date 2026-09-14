В Уинском на торги выставлено бывшее здание банка

В селе Уинское в Пермском крае на торги выставлен объект культурного наследия. расположенный на ул. Свободы, 29. Об этом сообщается на сайте «Дом.рф». Изначально в здании располагался сельский банк. Организатором торгов является ПАО «Дом.рф». Начальная цена составляет 926 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Двухэтажное здание было построено в начале XX века. Общая площадь составляет 186,1 кв. м. Одновременно с продажей ОКН в аренду предоставляется земельный участок площадью 590 кв.м., на котором он располагается. Победитель торгов должен будет восстановить здание; сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии.