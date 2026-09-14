Куйбышевская железная дорога сообщила о росте экспортных контейнерных перевозок

Куйбышевская железная дорога зафиксировала увеличение экспортных контейнерных перевозок на 2,4% в период с января по август 2026 года. За этот срок на внешние рынки было направлено 65,4 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общий объем контейнерных перевозок во всех видах сообщения, включая внутрироссийские, экспортные, импортные и транзитные, достиг 145 тыс. ДФЭ. Из них 88 тыс. ДФЭ составили груженые контейнеры. Всего было отправлено 1,7 млн т различных грузов.

Среди основных категорий товаров лидируют химикаты и сода с объемом 56 тыс. ДФЭ. Значительный рост показали нефть и нефтепродукты (11,8 тыс. ДФЭ, увеличение в 2,3 раза) и зерно (4 тыс. ДФЭ, рост в 8,4 раза). Также отмечена положительная динамика в сегментах черных металлов (+14,3%) и прочих продовольственных товаров (+25,7%).

В августе 2026 года на магистрали перевезено 14,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ во всех видах сообщения.

Андрей Сазонов