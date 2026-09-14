Экс-директора «Трассы 74» отправили в колонию на 11 лет за получение взятки

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным бывшего директора МБУ «Автоспорткомплекс „Трасса 74“» Сергея Ефимова в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 10 годам девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 8,6 млн руб. Информацию „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник из суда.

Суд установил, что Сергей Ефимов в 2022–2024 годах получил 4,3 млн руб. от заместителя руководителя ООО ПКФ «Глобус» за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта. Изначально эта территория была передана муниципальному учреждению на праве безвозмездного пользования для создания автомобильных спортивных трасс.

Директора «Трассы 74» задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 февраля 2025 года. Помимо основного наказания, фигуранту также запретили занимать административные должности в органах власти на срок семь лет. У него также конфисковали 4,3 млн руб. и два автомобиля в доход государства.

Виталина Ярховска