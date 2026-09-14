В Самаре агрессор устроил погоню со стрельбой за электросамокатчиком

Суд в Самаре признал 28-летнего местного жителя виновным в хулиганстве (п. «г» ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, он устроил погоню со стрельбой за молодым человеком на электросамокате. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2026 года на улице Ленинградской мужчина в состоянии опьянения вступил в конфликт с 17-летним подростком, катавшимся на электросамокате, затем преследовал юношу и несколько раз выстрелил по нему из пневматического пистолета. Потерпевший не пострадал.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил фигуранту четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Пневматический пистолет обвиняемого конфискован в доход государства.

Георгий Портнов