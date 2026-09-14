На Архиерейском кладбище нашли часть надгробия бабушки Сергея Дягилева
Во время археологических работ на территории Архиерейского кладбища в центре Перми были обнаружены фрагменты двух мраморных крестов с именем Анны Дягилевой. Она является бабушкой театрального деятеля и мецената Сергея Дягилева. Информация об этом содержится на странице Камской археологической экспедиции.
Кроме этого, на территории кладбища был найден памятник надворному статскому советнику Ивану Розингу, сыну пермского вице-губернатора Ивана Розинга.
Как сообщал «Ъ-Прикамье», на основе архивных документов на Архиерейском кладбище ученые выявили 599 захоронений. Фактическое количество похороненных на этой территории гораздо больше. Кладбище располагается в границах так называемого «Архиерейского квартала». Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону», где будет воссоздан Яблоневый сад с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей. Работы по освобождению территории на месте старого зоопарка начались в ноябре прошлого года.