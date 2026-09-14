Министр госбезопасности Китая заявил об опасностях ИИ для страны
Министр государственной безопасности Китая Чэнь Исинь заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и использование его противниками КНР может угрожать «политической, институциональной и идеологической безопасности» страны. Bloomberg цитирует его статью, выпущенную в официальном специализированном журнале China Cyberspace. Агентство назвало этот текст «одним из самых подробных предупреждений Пекина об угрозах ИИ».
По мнению Чэнь Исиня, одной из главных угроз для Китая является вероятность, что враждебные ему силы будут вести «войны вокруг общественного мнения» с использованием «когнитивного оружия», созданного с помощью ИИ. Среди вариантов такого «оружия» он назвал дипфейки, написанные ИИ тексты, ботов в соцсетях, которые могут использоваться для распространения слухов и провоцирования раскола в обществе.
Чэнь Исинь также отметил, что ИИ все лучше находит уязвимости в различных системах и помогает создавать вредоносное ПО с их учетом. Кроме того, по мнению министра, ИИ-инструменты могут расширить возможности шпионажа и сбора секретных сведений.
Для Пекина развитие ИИ означает не только поддержку стратегической отрасли, но и необходимость контролировать условия применения технологии. Еще в феврале 2023 года китайское правительство заявляло, что будет настаивать на безопасном и контролируемом применении технологий с использованием ИИ, которые КНР считает стратегической отраслью.
В июле 2026 года сообщалось, что США и Китай проведут первые при президенте Дональде Трампе межведомственные консультации по вопросам безопасности ИИ. Переговоры были запланированы на сентябрь, а их целью названа выработка общих подходов к рискам, связанным с наиболее передовыми моделями. Таким образом, вопрос безопасности ИИ рассматривается Пекином не только внутри страны, но и в прямом диалоге с США.