В Удмуртии водитель без прав погиб после опрокидывания самодельного транспорта

67-летний водитель самодельного транспортного средства погиб в ДТП в Киясовском районе Удмуртии. Мужчина не имел права управления транспортным средством. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Авария произошла 14 сентября около 07:20 на втором километре дороги Дубровский—Калашур. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП мужчина получил смертельную травму. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.