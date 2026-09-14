В Казанский зооботсад в ближайшие дни должны привезти жирафов. Сейчас организация их доставки находится на завершающем этапе, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ В Казанский зооботсад в ближайшие дни доставят жирафов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По его словам, появлению жирафов в Казани предшествовали несколько лет работы и согласований с федеральными ведомствами. Точная дата прибытия и количество животных пока не раскрываются.

Сейчас в стране, откуда должны прибыть животные, находится директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Анна Кайдалова