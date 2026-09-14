Екатерина Сычева стала обладательницей пояса WBA Asia после поединка в Оренбурге

В Оренбурге 13 сентября завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого прошел поединок россиянки Екатерины Сычевой и Сары Алекс из Танзании. Встреча завершилась победой оренбурженки: госпожа Сычева стала обладательницей пояса WBA Asia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Сычева (в центре)

Фото: Правительство Оренбургской области Екатерина Сычева (в центре)

Фото: Правительство Оренбургской области

Бой спортсменок длился восемь раундов. Решение о победе россиянки судьи приняли единогласно. В другом поединке победу также одержал местный боксер Габил Мамедов, который встретился на ринге с Дастаном Садуулы из Казахстана. Во время четвертого раунда Хикмет Гараев отправил в нокаут своего соперника Нурболата Бекбауова.

Яна Вежлева