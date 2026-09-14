Водитель мусоровоза получил четыре года за гибель ребенка в Нижегородской области

К четырем годам колонии общего режима приговорили водителя мусоровоза Александра Тимичева за гибель малолетнего велосипедиста в городе Бор, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда. Борский суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), но снял обвинения в заведомом оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ДТП произошло 27 сентября 2024 года: подсудимый не заметил ребенка на улице Луговой в селе Большое Пикино и сбил его. От полученных травм потерпевший умер в больнице.

В пользу родителей погибшего взыскано 4 млн руб. Приговор и постановление суда в законную силу пока не вступили.

Галина Шамберина