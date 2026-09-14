«Газпром» приостановил поставки газа в Армению из-за ремонта трубопровода

«Газпром» приостановил поставки природного газа в Армению из-за проведения планово-профилактических и ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром Армении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ремонт проводится на участке магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» на территории России. Поставки по нему приостановят на период с 15 по 25 сентября, сообщила пресс-служба.

«В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений», — подчеркнули в «Газпроме». Там отметили, что на территории Армении у компании достаточно внутренних резервов. Кроме того, дополнительные объемы газа поставят из Ирана.

Большая часть газа поступает в Армению из России. В 2025 году «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Дополнительный источник энергоснабжения — Иран, который осуществляет поставки по программе «газ в обмен на электроэнергию». По данным на 2026 год, их объем оценивался в 476 млн кубометров в год.