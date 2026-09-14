В Казани проголосовавшим на выборах 18–20 сентября выдадут браслеты, по которым можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также в отдаленных от избирательных участков жилых массивах будут работать 31 автобус. Они бесплатно доставят жителей к местам голосования.

Анна Кайдалова