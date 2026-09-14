Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте
В Казани проголосовавшим на выборах 18–20 сентября выдадут браслеты, по которым можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.
Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Также в отдаленных от избирательных участков жилых массивах будут работать 31 автобус. Они бесплатно доставят жителей к местам голосования.