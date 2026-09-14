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Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте

В Казани проголосовавшим на выборах 18–20 сентября выдадут браслеты, по которым можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте

Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проголосовавшие на выборах в Казани смогут бесплатно ездить на транспорте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также в отдаленных от избирательных участков жилых массивах будут работать 31 автобус. Они бесплатно доставят жителей к местам голосования.

Анна Кайдалова