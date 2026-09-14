В Саратове возбудили дело о хищении 100 тыcяч рублей под предлогом госизмены
В Саратове полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 100 тыс. рублей у 51-летней местной жительницы. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести средства на подконтрольные им счета, заявив о возбуждении в ее отношении дела о государственной измене.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Как сообщили в городском УМВД, инцидент произошел 9 сентября. Неизвестный позвонил женщине под предлогом доставки посылки с косметикой и получил от нее код из СМС. Вслед за этим потерпевшей пришло уведомление о несанкционированном доступе к порталу «Госуслуги». Под видом технического специалиста ее убедили установить профильное приложение, в котором женщина обнаружила оформленную на ее имя доверенность на иностранного гражданина
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На завершающем этапе с саратовчанкой связался лжесотрудник силового ведомства. Сославшись на уголовное дело о госизмене, он потребовал для «урегулирования ситуации» перевести сбережения на «безопасный счет». Получив средства, злоумышленники перестали выходить на связь.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Розыском подозреваемых занимается полиция.