В Саратове возбудили дело о хищении 100 тыcяч рублей под предлогом госизмены

В Саратове полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 100 тыс. рублей у 51-летней местной жительницы. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести средства на подконтрольные им счета, заявив о возбуждении в ее отношении дела о государственной измене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Как сообщили в городском УМВД, инцидент произошел 9 сентября. Неизвестный позвонил женщине под предлогом доставки посылки с косметикой и получил от нее код из СМС. Вслед за этим потерпевшей пришло уведомление о несанкционированном доступе к порталу «Госуслуги». Под видом технического специалиста ее убедили установить профильное приложение, в котором женщина обнаружила оформленную на ее имя доверенность на иностранного гражданина

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На завершающем этапе с саратовчанкой связался лжесотрудник силового ведомства. Сославшись на уголовное дело о госизмене, он потребовал для «урегулирования ситуации» перевести сбережения на «безопасный счет». Получив средства, злоумышленники перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Розыском подозреваемых занимается полиция.

Никита Маркелов