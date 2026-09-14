Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по выдаче кредитных карт в августе этого года. За месяц банки открыли жителям республики 41,8 тыс. таких карт на 4,6 млрд руб., следует из данных ОКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов по выдаче кредитных карт

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов по выдаче кредитных карт

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с июлем количество выданных карт в республике выросло на 11%, объем лимитов — на 7%. Средний лимит при этом снизился на 4% — со 115 тыс. руб. до 111 тыс. руб.

Соседняя Чувашия заняла 32-е место: в августе здесь выдали 13 тыс. кредитных карт на 1,4 млрд руб. За месяц количество выдач снизилось на 3%, объем лимитов — на 7%, а средний лимит — на 5%, до 110 тыс. руб.

Кировская область оказалась на 46-м месте. В августе банки выдали 11,4 тыс. кредитных карт на 1,2 млрд руб. По сравнению с июлем количество карт выросло на 10%, объем лимитов — на 4%. Средний лимит составил 108 тыс. руб., увеличившись на 6%.

Марий Эл заняла 67-е место. В августе жители региона получили 7 тыс. кредитных карт на 660 млн руб. Количество выдач выросло на 19%, объем лимитов — на 1%. Средний лимит снизился на 17% — до 95 тыс. руб.

В целом по России в августе банки выдали 1,5 млн кредитных карт. По сравнению с июлем показатель вырос на 11%, а за год — на 9%.

Общий лимит по выданным кредиткам достиг 173,4 млрд руб., увеличившись за месяц на 6%. Средний лимит снизился до 113 тыс. руб. против 119 тыс. руб. в июле.

Анна Кайдалова