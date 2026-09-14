Татарстан вошел в топ-10 регионов по выдаче кредитных карт
Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по выдаче кредитных карт в августе этого года. За месяц банки открыли жителям республики 41,8 тыс. таких карт на 4,6 млрд руб., следует из данных ОКБ.
Татарстан вошел в топ-10 регионов по выдаче кредитных карт
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По сравнению с июлем количество выданных карт в республике выросло на 11%, объем лимитов — на 7%. Средний лимит при этом снизился на 4% — со 115 тыс. руб. до 111 тыс. руб.
Соседняя Чувашия заняла 32-е место: в августе здесь выдали 13 тыс. кредитных карт на 1,4 млрд руб. За месяц количество выдач снизилось на 3%, объем лимитов — на 7%, а средний лимит — на 5%, до 110 тыс. руб.
Кировская область оказалась на 46-м месте. В августе банки выдали 11,4 тыс. кредитных карт на 1,2 млрд руб. По сравнению с июлем количество карт выросло на 10%, объем лимитов — на 4%. Средний лимит составил 108 тыс. руб., увеличившись на 6%.
Марий Эл заняла 67-е место. В августе жители региона получили 7 тыс. кредитных карт на 660 млн руб. Количество выдач выросло на 19%, объем лимитов — на 1%. Средний лимит снизился на 17% — до 95 тыс. руб.
В целом по России в августе банки выдали 1,5 млн кредитных карт. По сравнению с июлем показатель вырос на 11%, а за год — на 9%.
Общий лимит по выданным кредиткам достиг 173,4 млрд руб., увеличившись за месяц на 6%. Средний лимит снизился до 113 тыс. руб. против 119 тыс. руб. в июле.