Хинштейн сообщил об ударе по Курску крылатой ракетой

ВСУ попытались ударить по Курску крылатой ракетой, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в «Максе». Из-за падения обломков ракеты два человека пострадали, повреждены многоквартирные и частные дома, добавил он.

«Наша система ПВО сбила вражескую крылатую ракету... К сожалению, пострадали два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Они доставлены в больницу»,— написал господин Хинштейн в «Максе».

Остекление повреждено в трех многоквартирных и восьми частных домах, административном здании, детском саду. Посечено около шести автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.