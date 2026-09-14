В Прикамье расширят полномочия краевых властей в сфере строительства

В заксобрание Пермского края внесены поправки в закон о перераспределении отдельных полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, касающиеся строительной сферы. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

В настоящее время власти уже занимаются проектированием, строительством и реконструкцией соцобъектов местного значения стоимостью выше 50 млн руб., а также дорог на территории Перми стоимостью более 1 млрд руб. и дорог в других муниципалитетах стоимостью выше 450 млн руб. Законопроект предлагает передать на краевой уровень полномочия по обеспечению консервации указанных объектов. Это может произойти в случае прекращения стройки или приостановки работ более чем на шесть месяцев. Проект также предусматривает передачу полномочий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд в целях дорожного строительства.