Офлайн перехватил осенний гардероб

Фэшн-розница переживает ренессанс. Об этом “Ъ FM” рассказали ретейлеры. В 2026 году новый сезон стартовал раньше — еще в августе. Те, кто успел завезти в магазины осенне-зимнюю коллекцию, фиксируют рост оборотов на 20-30% по сравнению с летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Внезапно для стагнирующего рынка россияне поспешили обновлять зимний гардероб. Куртки, жакеты, шерстяные брюки и юбки уже стали активно раскупать, и новое настроение потребителей приятно сказывается на финансовой отчетности, отмечает генеральный директор FINN FLARE Ксения Рясова:

«После пожаров на Wildberries и Ozon люди пошли в офлайн вместо маркетплейсов. Очень хорошие продажи: формула Like-for-like дает несколько десятков процентов к 2025 году. У нас открылся магазин в "Галерее" в Санкт-Петербурге после реконструкции, и каждый час присылают выручку — она радует. Очень хорошее ожидание на сезон. Мы видим большой ажиотаж вокруг коллекции и высокую оборачиваемость.

Сейчас работаем над тем, чтобы увеличить зимнюю и весеннюю коллекции, потому что спрос большой».

На фоне снижения потребительской активности, инфляции и сокращения рынка начало осеннего сезона действительно выглядит хорошо, подтверждает основатель платформы «Меркатус» и селлер Лео Шевченко:

«Ажиотажем это назвать нельзя — скорее сбалансированным ростом. Немножко видно, что люди экономят и не покупают межсезонные товары. Раньше покупали больше легких курток и пальто, сейчас спрос идет сразу на зимнюю одежду. Ассортимент меняется. В 2026 году мы делаем вещи более базовые, чтобы они подходили большему числу покупателей».

Август, по предварительным подсчетам, в итоге закрылся на 2-3% хуже, чем годом ранее. Но тогда был очень теплый сентябрь, а для нового сезона осень-зима погода уже шепчет, говорит генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов:

«Сейчас людей не пугает цена, хотя она, в принципе, не очень поднялась. Сезон стартовал с конца августа, и в 2026 году вообще не было лета. Уже в конце августа-начале сентября похолодало настолько, что у людей возникла потребность обновлять гардероб. Учитывая, что осень–зима продается хорошо за полную стоимость до конца октября, сейчас самое лучшее время, чтобы продать сезон».

Хотя еще недавно фэшн-индустрия столкнулась с повальными закрытиями торговых точек и целых бизнесов. Сокращения не обошли крупные сети, например O’STIN и Gloria Jeans — суммарно они закрыли больше 150 магазинов. К активизации рынка смогли подготовиться не все, признает основатель сети магазинов 21 Shop Михаил Лабахуа:

«Мы, к сожалению, начинаем сезон без новых коллекций и изделий, потому что на них нет средств.

Все деньги уходят в убыточные моменты, от которых пока не получается избавиться. Поэтому начинаем работать с остатками 2025 года. Основная задача сезона — сохранить бизнес и перестроиться под текущую реальность».

По данным Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, у более половины локальных компаний с оборотом до 300-400 млн руб. в 2026 году не было новых коллекций. Выбор сократился, и это стало заметно, продолжает Николай Константинов:

«Особенно в сегменте middle-middle up и в дизайнерской одежде. Есть основные игроки, которые пробились, — Lime, Melon Fashion Group. В сегменте middle-up-premium — 12 STOREEZ, 2MOOD и так далее. Объем рынка огромный, но это не тот выбор, что раньше. Предпочтения людей не закрываются, и они начинают покупать быстрее, потому что одежда российских брендов — всегда лимитированная история».

Вопреки ожиданиям, рост цен удается сдерживать: большинство опрошенных “Ъ FM” ритейлеров в этом году их не поднимали. Курс для импортеров был удачный, и многие успели сделать завоз по 70-75 руб. за доллар. Некоторые профильные организации все же настроены осторожно и даже пессимистично.

В Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла ожидают, что к концу 2026 года фэшн-рынок ждет большое количество закрытий.

Впрочем, руководство Gloria Jeans настроено иначе и недавно объявило о планах открыть 50 новых точек к середине 2027-го года. Кто прав, покажет время.

Анжела Гаплевская