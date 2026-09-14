Лидер чемпионата РПЛ «Краснодар» снова потерял очки. В домашнем матче восьмого тура с «Акроном», который занимает предпоследнее место в турнирной таблице, южане сыграли вничью — 1:1. Несмотря на это, «Краснодар» остался на первой строчке, но теперь отрыв от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет всего четыре очка.



Матч «Краснодар» — «Акрон» начался, мягко говоря, неожиданно. На 13-й минуте встречи один из аутсайдеров РПЛ вдруг забил. После этого на нервах южан начали играть арбитры. Когда хозяева сравняли счет, судьи долго решали, был офсайд или нет, и взятие ворот отменили. В концовке тайма так же, после долгих просмотров и совещаний, был отменен пенальти в ворота «Акрона».

В итоге первый тайм продлился почти 55 минут. Во втором у «Краснодара» в атаке получалось еще меньше, и только ошибка вратаря гостей Виталия Гудиева спасла лидера от поражения. Это вторая ничья лидера подряд, и его игра далека от чемпионской, уверен футбольный эксперт Эдуард Мор:

«Если в 2025 году были игры, в которых "Краснодар" побеждал с заметным преимуществом, и видно было, что они сильнее, то в 2026 году я ни одного такого матча не припомню. Я пока не вижу, чтобы "Краснодар" играл легко, как раньше, и — особенно в домашних матчах — кого-то разрывал. Пока они от этого далеки».

За «Краснодаром» следуют сразу три клуба с одинаковым количеством очков: «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

Плотность в верхней части турнирной таблицы серьезная, и, похоже, разговоры о том, что на чемпионство будут претендовать всего три клуба, были преждевременны, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Группа лидеров становится объемнее, шире, потому что есть такие клубы, как ЦСКА, московское "Динамо", которое, по всей видимости, впитывает идеи Сандро Шварца и уже показывает, что команда может демонстрировать стабильность. Думаю, суждение было слишком торопливым».

Динамовцы действительно разошлись. В восьмом туре они взяли верх над «Оренбургом» со счетом 1:0. «Спартак» крупно обыграл «Ростов» — 3:0. На матче в Тушине 13 сентября собралось без малого 30 тыс. человек. Точку в этой встрече поставил 18-летний полузащитник Никита Масалыга.

«Зенит», несмотря на победу над «Локомотивом» (2:1), продолжает оставаться на пятой позиции, а вот железнодорожники не могут выбраться из подвала турнирной таблицы. Но в игре с «Зенитом» «Локо» не выглядел беспомощно, и после игры наставник столичной команды Михаил Галактионов был спокоен. Он даже говорил, что ему многое понравилось:

«Это было достаточно неплохо, цельно и по игровой дисциплине, и моменты были неплохие на мяче. В принципе, игра давалась».

Следующий тур РПЛ пройдет 23 и 24 сентября.

Затем чемпионат возьмет паузу на три недели. В этот период сборная России проведет товарищеские встречи с Ираном, Намибией и Нигерией.

Владимир Осипов