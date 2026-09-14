Кировская область заняла 27-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы во втором квартале этого года. Регион обогнал Чувашию (30-е место), Татарстан (35-е место), Марий Эл (54-е место), следует из исследования РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировская область обошла Татарстан по уровню безработицы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Кировская область обошла Татарстан по уровню безработицы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Кировской области безработица составила 1,6%. За год показатель снизился на 0,1 процентного пункта. В среднем на поиск работы жители региона тратили 2,5 месяца.

В Чувашии уровень безработицы также составил 1,6%, снизившись за год на 0,1 п. п. При этом среднее время поиска работы оказалось заметно выше — 4,1 месяца.

В Татарстане безработица составила 1,7% — столько же, сколько годом ранее. В среднем поиск работы занимал 3,5 месяца.

В Марий Эл показатель оказался самым высоким среди четырех регионов — 2,1%. За год безработица выросла на 0,2 п. п. Среднее время поиска работы составило четыре месяца.

В целом по России уровень безработицы во втором квартале этого года составил 2,2% — столько же, сколько годом ранее. При этом среднее время поиска работы немного увеличилось: с 5,2 до 5,5 месяца.

Анна Кайдалова