«Ситуация враз может измениться»

«Не исключаем такую возможность в обозримой перспективе» — в Кремле дали понять, что новый раунд консультаций по Украине при участии США может пройти в октябре. Место встречи — предположительно, Абу-Даби. В качестве базового сценария Москва видит договоренности Анкориджа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе от каких бы то ни было прогнозов воздерживается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кремль, по сути, анонсировал новый раунд переговоров в формате Россия—Украина—США в октябре. В качестве места встречи Москва предпочитает Объединенные Арабские Эмираты. Скорее всего, и другие участники процесса возражать не будут. Впрочем, если произойдет новое обострение вокруг Ирана — что вполне возможно, — встречаться на Ближнем Востоке будет небезопасно.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал понять, что диалог следует вести исходя из договоренностей Анкориджа.

То есть Украина должна вывести свои войска из подконтрольной ей части Донбасса. Иными словами, в России уверены, что «дух Анкориджа» жив. Киев категорически против, а Москва не собирается от этого требования отказываться. Подтверждение тому — признание Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. При том что свою недавнюю поездку в Москву и Киев американские посредники назвали очень полезной: в ходе нее звучало много свежих, интересных идей.

В свою очередь Владимир Зеленский предлагает в качестве первого шага к миру заключить соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и разблокировать экспорт зерна через Черное море. Также украинский президент заявил о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Кремль ответил отказом.

В Нью-Дели, между тем, проходил очередной саммит БРИКС, на котором Украина активно обсуждалась.

В частности, индийский премьер Нарендра Моди, как и ранее на встрече ШОС в Бишкеке, поднял тему мирного урегулирования и предложил себя в посредники. Президент России поблагодарил партнера за внимание к проблеме, что можно трактовать как вежливый отказ. Одновременно Путин на полях мероприятия сделал резкое заявление в адрес бывших партнеров — то есть европейцев. По его словам, размещение их военных контингентов на украинской территории фактически означает войну с Россией. Подобный вариант сейчас обсуждается союзниками в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву после завершения боевых действий.

Резюмируя сказанное, нетрудно прийти к выводу, что особых прорывов в ходе предстоящих переговоров ждать не стоит. Для начала необходимо, чтобы очередной раунд в итоге состоялся — на этот счет также есть большие сомнения. И вот еще о чем нужно сказать. 14 сентября Палата представителей Конгресса США начинает рассмотрение по существу закона об «адских антироссийских санкциях» авторства покойного ныне сенатора Линдси Грэма и здравствующего Ричарда Блюменталя.

Там есть сложности — многие конгрессмены выступают против.

Если сейчас его не принять, фактически документ можно будет похоронить, поскольку новый состав Конгресса будет неизвестен, да и сам Дональд Трамп явно не хочет обострять и без того непростую обстановку в отношениях с РФ. Тем не менее, если билль все-таки пройдет, это будет показательным моментом с точки зрения давления на российскую сторону. Как бы то ни было, по традиции прогнозов не строим — ибо ситуация враз может измениться. Однако поводов для оптимизма совсем немного.

Дмитрий Дризе