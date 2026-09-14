В Уфе арестовали обвиняемых в похищении человека

Уфимский районный суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в похищении человека (п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По материалам дела, 1 сентября на территории АЗС в селе Михайловка Уфимского района обвиняемые во время конфликта из-за долга, с применением силы и оружия, похитили знакомого. Поместив потерпевшего в автомобиль, обвиняемые его избили, вывезли в лес в Благовещенском районе, где угрозами добились паролей от телефона и банковских приложений.

Майя Иванова