Суд назначил 16 лет колонии екатеринбурженке за убийство трехлетнего сына

Свердловский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил жительницу Екатеринбурга к 16 годам колонии за избиение и убийство трехлетнего сына, сообщили в пресс-службе судов региона. Она признана виновной по п. «в» ч.2 ст.112, п.п. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года — мать избила мальчика, он получил травмы. В больницу она обратилась только после вмешательства знакомого. При этом в день возвращения из больницы она снова применила насилие к сыну. Ребенок скончался от многочисленных травм.

Коллегия из восьми присяжных единодушно признала обвиняемую виновной по всем инкриминируемым ей преступлениям и не заслуживающей снисхождения. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина