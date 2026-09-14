Оренбуржец похитил 4 млн рублей под предлогом купли-продажи майнинговых ферм

В Оренбурге 33-летнего местного жителя обвиняют в хищении 4 млн руб. под предлогом купли-продажи оборудования для майнинга. В региональной прокуратуре сообщили, что фигуранту инкриминируются ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере).

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Как установили следователи, обвиняемый с февраля 2024 по декабрь 2025 года на время получил от трех оренбуржцев 51 майнинговую ферму, а также деньги для покупки вычислительного оборудования. Впоследствии полученное имущество он продал, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 3 млн руб. Кроме того, с апреля по август 2024 года обвиняемый убедил другого потерпевшего приобрести майнинговое оборудование за 1,3 млн руб., но товар ему так и не был предоставлен. Вырученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

Яна Вежлева