В Самаре открыли монумент ракетному двигателю НК-33

В Самаре к 440-летию города установили полноразмерный макет жидкостного ракетного двигателя НК-33 у главного входа в парк имени Юрия Гагарина — рядом с бюстом первого космонавта планеты. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Новый монумент символизирует не только славную историю куйбышевского двигателестроения, но и тесную связку реального сектора с высшей школой. Именно союз передовой промышленности и фундаментальной науки позволяет Самарской области сохранять лидерство в ракетно-космической отрасли и обеспечивать технологический суверенитет страны!», — сообщают в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

В ведомстве отмечают, что двигатель НК-33 — «подлинный шедевр отечественного двигателестроения и гордость самарской инженерной школы». Разработанный под руководством генерального конструктора Николая Кузнецова для советской «лунной программы» Сергея Королева, он намного опередил свое время. Реализованная в нем замкнутая схема работы на экологичных компонентах (жидком кислороде и керосине) и сегодня считается мировым эталоном надежности и энергоэффективности.

Руфия Кутляева