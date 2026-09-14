В Ишимбае отремонтировали дорогу по требованию прокуратуры

После вмешательства Ишимбайской межрайонной прокуратуры в Ишимбае отремонтировали участок дороги, сообщает надзорное ведомство Башкирии.

Проверка установила, что на участке дороги по бульвару Заки Валиди в Ишимбае были многочисленные ямы и неровности.

Это повышало риск совершения ДТП и создавало угрозу для жизни и здоровья граждан.

По постановлению прокуратуры виновное замглавы администрации города привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

Майя Иванова