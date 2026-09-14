В Тольятти экс-сотрудник транспортной фирмы из мести сжег служебный автомобиль

Полиция Тольятти задержала предполагаемого поджигателя иномарки — автомобиля KIA. Преступление было совершено в Автозаводском районе Тольятти на улице Революционной в середине августа 2026 года. Машина стояла на парковке у многоквартирного дома. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Силовики опросили собственника авто и жильцов ближайших домов, проверили записи с камер видеонаблюдения, а эксперткриминалист со следователем осмотрели место происшествия. Изъятые предметы и следы направили на пожарнотехническую и химическую экспертизы.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное повреждение чужого имущества).

Подозреваемым оказался 41летний местный житель, ранее судимый. Мужчина признал вину и пояснил, что поджег автомобиль из мести: он раньше работал в транспортной организации, а после увольнения у него возник конфликт с руководством. Подозреваемый рассказал детали подготовки преступления — в том числе указал, где купил горючее и каким маршрутом шел в день поджога.

Сейчас полиция проверяет показания фигуранта, собирает характеризующие материалы, а также выясняет, могли ли у него быть соучастники.

Георгий Портнов