Под Уфой погиб водитель мотоцикла

13 сентября в ДТП погиб водитель мотоцикла Honda, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Авария произошла около семи часов вечера. Водитель 1995 года рождения двигался по Оренбургскому тракту со стороны аэропорта к остановке Школьной. Он столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 58-летнего водителя, а затем наехал на разделительное дорожное ограждение.

Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП. 30-летняя пассажирка мотоцикла с травмами доставлена в больницу.

Майя Иванова