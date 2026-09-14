Медведев усомнился в возможности на международном уровне регулировать ИИ

Страны должны договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, только при этом условии у человечества «будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие».

«Самым очевидным было бы попытаться договориться на страновом уровне об общих принципах регулирования ИИ... Но этого не выйдет из-за жадности корпораций и ненасытности страстей человеческих. Поэтому остается одно: рассчитывать на милость победителя»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.

При этом создатели ИИ не боятся, что их разработки «погубят человечество», утверждает Дмитрий Медведев. По его словам, они опасаются «колоссального ущерба», который может причинить продукт, использующий искусственный интеллект. «И тогда придут уже за создателями generative AI. И предъявят многомиллиардные иски. А то и просто размажут мозги (человеческие) по стенке»,— написал зампред Совбеза.