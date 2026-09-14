Медведев усомнился в возможности на международном уровне регулировать ИИ
Страны должны договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, только при этом условии у человечества «будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие».
«Самым очевидным было бы попытаться договориться на страновом уровне об общих принципах регулирования ИИ... Но этого не выйдет из-за жадности корпораций и ненасытности страстей человеческих. Поэтому остается одно: рассчитывать на милость победителя»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.
При этом создатели ИИ не боятся, что их разработки «погубят человечество», утверждает Дмитрий Медведев. По его словам, они опасаются «колоссального ущерба», который может причинить продукт, использующий искусственный интеллект. «И тогда придут уже за создателями generative AI. И предъявят многомиллиардные иски. А то и просто размажут мозги (человеческие) по стенке»,— написал зампред Совбеза.
Международные подходы к ИИ пока складываются из разных механизмов, а не из единого набора правил. В 2024 году Еврокомиссия приняла регламент, который распределяет нейросистемы по степени риска и запрещает, в частности, оценку социального поведения и распознавание лиц в общественных местах. В июле 2026 года была учреждена Всемирная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае; в число 29 государств-учредителей вошла Россия, а западные страны в организацию не вошли.
Согласование отдельных принципов безопасности сталкивается с политическими ограничениями. В июне 2023 года Джейк Салливан призвал ядерную «пятерку» договориться о недопущении контроля ИИ над ядерным оружием, но предметное обсуждение не началось на фоне конфронтации вокруг Украины и попыток западных стран ограничить технологическое развитие России и Китая. Это показывает, что даже узкая договоренность о применении ИИ в наиболее чувствительной сфере зависит не только от технических правил, но и от отношений между государствами.