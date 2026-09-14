В историческом здании в центре Перми продается помещение ресторана

В здании культурного наследия регионального значения «Приют губернский детский» (Пермь, ул. Ленина, 56) продается помещение ресторана. В объявлении, которое опубликовано на сайте Avito, указано, что подвальное помещение площадью 273 кв. м продается за 49,122 млн руб. Помещение находится в долгосрочной аренде под ресторан «Азиатская кухня Лапса».

Стоит отметить, что сейчас в арбитражном суде рассматривается иск к владельцам указанного здания. Инициатором судебных разбирательств выступает государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Госинспекция требует открыть внутридомовой арочный проезд под переходом между объемами здания со стороны Комсомольского проспекта, демонтировать пристройки на уровне первого этажа и восстановить оконные проемы. Ответчиками выступают владельцы помещений — Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, расположенная со стороны улицы Ленина, а также ООО «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин.